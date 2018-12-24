屋宇署放生鄭若驊僭建　議員轟政府層層包庇

律政司司長鄭若驊僭建醜聞纏身，更被質疑「放生」壹傳媒黎智英，又不告前特首梁振英涉收取UGL五千萬案。繼刑事檢控專員日前發聲明，不就鄭位於小欖海詩別墅4號獨立屋涉僭建提出檢控，及後屋宇署竟又「放生」其另外3個涉僭建物業，更辯稱不因涉事者身份及社會地位而給予特殊對待。多名立法會議員批評鄭凌駕法律，直指屋宇署執法雙重標準，炮轟政府部門「層層包庇」；有意見指鄭是土木工程師，並非單純業主，促屋宇署繼續調查鄭是否有份參與僭建過程。



鄭若驊位於淺水灣海峰園、沙田駿景園及火炭金豪工業大廈的物業，先後被揭涉僭建問題。屋宇署先後三次回覆東網查詢，首次回覆為昨日(23日)下午，當時署方僅指鄭已主動委任認可人士清拆相關僭建，但並未交代會否檢控鄭，至今日(24日)凌晨再回覆，稱不會就上述僭建考慮檢控鄭。而今晚最新回覆，除了重複不考慮檢控鄭，又強調沒有因涉事者身份及社會地位而給予特殊對待，稱在處理僭建物事宜上，一直本着依法辦事和一視同仁的原則。



對於屋宇署放生鄭，多名議員直指屋宇署執法雙重標準。議員郭家麒指當年前政務司司長唐英年大宅亦被揭發僭建「地下唐宮」，唐的妻子郭妤淺被控違反《建築物條例》，最終罪成被罰款，郭家麒指今日鄭若驊則如享有特權，有僭建卻不被檢控，質疑屋宇署及領導該署的發展局、財政司皆有份「放生」鄭，直斥政府部門「層層包庇」。議員尹兆堅亦指鄭若驊同時有多個物業出現僭建違規，反映她是「僭建慣犯」，屋宇署沒有充分理由不提檢控。



身兼測量師的立法會建築界前議員姚松炎指，屋宇署對鄭的執法標準與當年唐英年大宅及潘樂陶海詩別墅不同，指鄭是土木工程師，熟悉僭建問題，不能對物業內僭建推說不知情，認為屋宇署應調查鄭有否參與僭建過程。



