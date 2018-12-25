新急救調派後指引推行兩月　服務逾11萬人

及時且適當的急救，既能紓緩傷者傷勢，更隨時可救人一命！消防處十月推出全面「調派後指引」，截至本月十八日，有逾十一萬人接收過指引，當中以涉「心跳或呼吸驟停/死亡」、「哽塞」和「妊娠/分娩/流產」的指引較多，共約一千六百個。處方醫生指，若心跳或呼吸驟停的傷者能及時獲按指引急救，能「救到命」，但等待救護員期間如未有做心外壓，每遲一分鐘會令存活率減百分之十。



任職消防隊目(控制)調派員約三年的陳彥琳表示，曾接到求助電話指有人昏迷倒地，呼吸下數較緩慢，其後再作呼吸測試發現，傷者進入「瀕死呼吸狀態」。她隨即按指引，指示報案人施以心外壓，「我大聲同佢數按壓的節奏和下數，直至救護員到場」，最終昏迷者成功恢復心跳。醫務總監蔡宇暉醫生指，以往有心跳或呼吸驟停傷者因未獲即時急救，待送抵醫院才治理，即使心跳回復，腦部已缺氧多時而變植物人。



除一般傷病，陳彥琳亦曾為生產的孕婦提供指示。十月初，陳接到一名丈夫求助電話，指其妻在家分娩，非常混亂，「生緊個BB出來，見到個頭喇！」、「個BB出世了，依家點算、點做呀！」陳按指引，指示對方先以毛巾為嬰兒保暖，再用繩或鞋帶紮緊臍帶，檢查呼吸，最後母嬰平安。



蔡宇暉指，調派員以往只能就流血、燒傷、手腳骨折或脫臼、抽搐、中暑及低溫症等六類常見傷病提供指引，一般市民在家分娩，如不知道要否剪臍帶、不知道如何處理產後孕婦和初生嬰兒，「有指引後會有正確步驟，唔會做到錯的事。」



對於有報案人可能慌張過度而拒絕執行指引，陳稱會盡力游說和安撫對方，「打得電話都係想幫人，所以會畀佢冷靜落嚟，就會聽指示去做。」