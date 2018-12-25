加𨋢添放大鏡翻身廁所　港鐵億元設施便利長者

長者視力及腳骨力等衰退，看遠物及走長斜路倍感吃力。港鐵有見及此，去年成立「老友記小組」，擬耗資億元在全港現有及新港鐵站推行多項長者友善設施，包括設置放大鏡、在長通道設座椅及扶手等，並以美孚站及筲箕灣站作試點，而觀塘線、荃灣線及港島線亦將陸續推行，預計所有措施於明年第一季至二○二三年內完成。



港鐵預計二○三○年長者佔整體乘客比例會上升至一成四。港鐵商務總監楊美珍稱，港鐵成立「老友記小組」後，邀請長者參與訪談及巡視車站，發現他們面對四大問題，包括視力、記憶力及腳骨力問題，且使用洗手間頻率高，決定耗資億元加設長者友善設施，包括在站內設置大型標示、翻新職員洗手間讓乘客使用、在客務中心設置放大鏡、在長通道設座椅及扶手，又增設扶手電梯和升降機。



因應目前部分車站的通道較長，例如美孚站連接西鐵及荃灣線大堂的通道，以及筲箕灣站B及D出入口之間的通道，長者途中或需休息，港鐵會在以上車站的通道增設座椅，預計明年中完成。港鐵同時於美孚站A出入口的「長命斜」通道中間加設扶手，料明年第一季完工。



港鐵亦將於美孚站A出入口增設升降機，最快二○二○年啟用；至於筲箕灣站A3出入口的部分樓梯改建扶手電梯，預計二○二三年投入服務。