郵政上年度蝕1.55億　欠資郵件多達65萬封

香港郵政今年一月一日加郵費，本地信件卅克或以下的小型郵件，郵費由一元七角加至二元，加價約一成八；五十克的大型信件，由二元九毫加價兩成八至三元七毫；一百克郵包由四元，則大幅加三成至五元二毫。加價後郵政署營運基金的經營情況依然惡劣，一七至一八年度仍錄得虧損一億五千五百萬元。



根據香港郵政數字，一五至一六年度郵資不足郵件多達約五十一萬封；一六至一七年度更增至近七十萬封；一七至一八年度亦多達六十五萬件，數字高踞不下，但香港郵政處理這類郵件的工作卻備受批評，今年九月傳出補鑊招數，包括修改《郵政署條例》，追繳欠資時先向寄件人徵收，但現時仍未落實，故欠郵資仍需向收件人追討。



審計署一五年曾發表報告批評香港郵政處理郵資不足，以「放蛇」形式發出五十封沒付郵資或郵資不足的信件，結果八成六郵件成功送達予收信人，而抽查的五百四十六件看似郵資不足的郵件，有近一半的確郵資不足。審計署狠批香港郵政輕視郵資不足，造成部門營運效益不佳，九五至一五年度的廿年間，香港郵政有八年錄得虧損，而全港一百廿七間郵局，八成一均在一四年度錄得虧損。