「已經唔係第一次」　法團成員嘆被政府搵笨

欠資政府公函「中招」收件人，直言有感被政府「搵笨」。其中葵涌大白田街安盛大廈業主立案法團成員趙小姐透露，今次並非首次收到欠資的政府公函，近年經常收到來自不同政府部門寄來、郵資不足的郵件，雖涉款不多，約為10至20港元，但認為每次都要由法團補貼，又要勞煩保安員親自到石籬郵政局排隊領取郵件，坦言：「每次都要去郵局拎返封信，又要補貼郵資，真係好麻煩！」



她認為政府公函欠資令市民不勝其煩，惟之前沒有存起過往欠資的政府公函，已記不起涉及哪個政府部門及甚麼宣傳郵件。趙又指，以她所知，大白田街附近不少舊樓有同樣情況，經常要為政府部門寄來的郵件墊付郵資。她早前向有關部門反映，並收到民政事務處職員來電就郵費不足事件致歉，亦承諾日後寄件時會付足郵費。



事實上，不只安盛大廈，北葵涌有數幢大廈不時收到從各政府部門寄來的宣傳單張及海報，過去三年來部分郵件均是郵資不足，需要大廈補貼。另有業主立案法團成員坦言，政府宣傳郵件並非十分重要，補郵資取郵件後感到被「搵笨」，惟因金額不大，不願費時失事追討，直言：「寄信咁少事都搞成咁，如果再有下次，一定去投訴。」