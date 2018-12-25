東方日報A1：寄漁護署海報短付郵資　議員斥離譜

政府公函郵資不足，香港郵政照屈收件人交罰款被轟擾民。漁護署早前印製防止山火的宣傳海報後，其中由葵青民政事務處負責寄發區內大廈，但竟貼上金額不足的郵票，結果累收件人需親自前往郵局繳付兩元罰款取回郵件。當局承認出錯，指郵資不足的郵件共有三百五十五件，涉款七百一十元。立法會議員直斥政府糊塗兼擾民，形容事件「離晒大譜」、「笑大人個口」，不但影響宣傳工作，更令收信人產生負面觀感，促當局嚴正跟進事件。



每年入秋後，漁護署都會宣傳防火，今年十月重陽節前夕，該署印製了宣傳防火的海報，十八區防火委員會秘書處派員領取並分發，其中葵青民政事務處負責向區內私樓、大廈業主立案法團寄發的郵件卻涉郵票不足額，有關海報的重量需四元郵資，惟負責寄信的卻貼上兩元郵票。葵涌大白田街附近不少舊樓的業主立案法團成為事件中的受害者，需派員到附近郵局付兩元罰款始取回宣傳海報。



葵青民政事務處發言人回應事件時承認出錯，指郵資不足的郵件共有三百五十五件，涉及的郵費總額為七百一十元。葵青民政處為免將來再出錯，會以郵資機處理葵青區防火委員會的郵件。同時，為防止同類事件再次發生，該處會以電郵及張貼告示提醒員工在寄出郵件前，確保附上足夠郵資。



香港郵政發言人稱，一直致力解決郵件欠資問題，例如不斷透過各種渠道宣傳，提醒市民投寄郵件前需確保付足夠郵費及填寫回郵地址，為了更徹底解決問題以及減少對市民造成的不便，郵政正構思數項措施，包括先向寄件人收取欠資和附加費，惟此舉涉及修改法例，需時詳細檢視；同時正積極研究在領取欠資郵件通知書上附載郵件影像，方便收件人決定是否前去領件及提供更多渠道繳交欠資和附加費等措施，預計可於明年下半年落實執行。



葵青區區議員郭芙蓉指，大白田街舊樓多，大部分由業主立案法團或管理公司管理大廈，她近年已聽聞法團需墊付政府部門寄來郵資不足額郵件。郭認為，郵政加郵費將近一年，難以理解為何政府部門仍然在郵件貼上金額不足的郵票，直言︰「呢度涉及可能有四十、五十幢大廈，如果全港都寄出相同郵品，咁咪涉及好多錢？」她又指，舊樓大堂空間有限，不少大廈都是騰出寶貴的空間張貼海報或宣傳單張，政府擺烏龍最終只會影響社區管理，達不到宣傳及教育目的，又造成浪費。



前立法會議員兼「廿三萬監察」發言人王國興批評政府部門帶頭付不足的郵資實在糊塗，需為事件負上責任，為收件人承擔墊付的郵費，當局亦應調查付不足郵資的原因，並保證不會再讓事件再發生，避免擾民。立法會議員柯創盛不諱言：「成件事離晒大譜、笑大人個口！」反映政府相關人員處事輕率及不負責任，促請民政事務署嚴正跟進事件，嚴防再次發生錯誤。