留港消費人潮不絕　維港兩岸倒數齊呼聖誕快樂

經濟前景不明朗旅業愁眉苦臉，港人留港過聖誕商戶笑逐顏開。今年平安夜人潮特別多，五光十色的尖東海旁自然是年輕人及旅客迎接聖誕的熱點，而工展會及冬日美食節則成為一家大細共聚天倫購物樂上佳選擇，有市民豪花四萬港元狂掃海味，兩個展場的商戶均樂觀預計今年生意較去年上升兩至四成。不過，丁財兩旺僅限本地消費，有主打日本團的旅行社指，受多個不明朗因素影響，今年聖誕外遊表現差強人意，報團人數較去年減少，團費「不加反減」，是自一一年日本發生海嘯以來首次聖誕旺季減價。



昨日平安夜天氣雖然不算好，但在強烈節日氣氛帶動下，市民紛紛湧到維港兩岸感受佳節氣氛，當中以五光十色的尖東海旁最為熱鬧，不少情侶趁佳節到海旁拍拖，並上載自拍照至社交網站「放閃」；有樂隊則趁機即場表演，望得大眾的青睞；單身人士亦不愁寂寞，因現場到處均是舉着提供「免費擁抱」標語的妙齡少女，讓他們亦能感受到節日的一絲暖意。隨着午夜逼近，人潮亦愈來愈多，至距離凌晨零時前十秒，維港兩岸人潮也來一個倒數，當數到「1」後，「聖誕快樂」的歡呼聲不絕於耳，令現場氣氛推至最高點。



年輕人選擇平安夜結伴外出歡度聖誕，一家大細則選擇到展覽會血拼享受購物樂，其中，在灣仔會議展覽中心「香港冬日購物節」早已人山人海，除駐足品賞各式小食，部分市民更提早辦定年貨，狂掃參茸海味，有海味參展商指，今年人流較往年多，料生意額可較去年升三至四成。



鄰近的維園工展會亦同樣墟冚，到處均是拉着手推車滿載戰利品的市民，而各商品中亦是以海味最受歡迎。有參展商指，今年市道好，不少市民動輒花費過千元，更有人豪擲四萬多港元掃海味，預料生意額較往年增兩成。



本地消費意欲旺盛與市民留港消費有關。入境事務處資料顯示，前日(23日)經各口岸的出境人次約六十六萬一千，較去年同期減少逾三萬人次。外遊人數減少自然令旅遊業首當其衝，東瀛遊執行董事禤國全表示，受多個不明朗因素影響，包括市場觀望中美貿易摩擦發展、本港股樓齊跌等，均影響市民聖誕報團意欲，而該公司眼見勢不對，決定在上月底下調團費百分之五至十，惟報團人數較去年減少百分之二至三。「呢六、七年以來係第一次，以前聖誕去日本肯定要一萬蚊以上，今年八千幾就得，等於平日價，旺季去。」



旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，收費較高的日本團報團人數及團費下降，均顯示市民消費變得謹慎，惟整體的市道仍是不俗，以今年十月及十一月的印花徵費較去年分別上升百分之廿至百分之廿四，認為市民改到團費較低的旅遊目的地例如泰國等地，或由報團變成自由行。