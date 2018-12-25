探射燈：上環無圖書館　政府漠視社區需要

除了自修室，圖書館亦是莘莘學子吸收文化知識的地方，也是社區基本設施。惟上環市政大樓的9樓全層就只設有圖書館採編組辦事處和倉庫，中西區區議會多年來一直爭取將該處改作地區圖書館，區議員批評，政府寧將黃金地段的空間用作倉庫，拒照顧社區需要。



上環市政大廈內設街市、熟食中心、體育館和文娛中心等社區設施，惟獨欠缺公共圖書館設施，只有康文署的圖書館採編組辦事處。附近居民如要使用公共圖書館設施，要走到鄰近的香港大會堂公共圖書館或石塘咀公共圖書館，但多年來康文署仍未有計劃於上環設立分館。



中西區區議員陳財喜表示，上環市政大廈為區內樞紐地段，康文署將其中一層用作貨倉是浪費，多年來附近居民只能靠流動圖書車「頂住先」，建議政府開放空間增設公共圖書館，以方便居民借閱圖書，省卻前往他區的麻煩，亦可建立良好閱讀風氣。

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