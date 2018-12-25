探射燈：堅彌地城遊樂場　臨時逾40年

臨時康樂設施缺乏規劃早不是新鮮事。西區內有多項臨時設施，其中曾一度被改劃的加多近街臨時公園，在居民爭取下才成功保留，亦有遊樂場和休憩花園至今仍被冠以「臨時」之名。關注團體批評，臨時設施可隨時改劃，卻未必能滿足居民需要。



1976年起啟用的堅彌地城臨時遊樂場，設有2個7人足球場，至今因土地實際用途懸而未決而一直欠缺適當維修；位於東區的柴灣道臨時休憩花園亦已啟用近20年，設施簡陋，只設有木櫈和花槽，僅以鐵欄圍隔，位置亦毫不起眼。



拓展公共空間公共關係經理王瑜翎指，「臨時」意味着隨時可拆，疑為政府為增加其行政程序「彈性」而出現的做法，方便隨時可收回相關用地並改劃其他用途。對於部分已掛「臨時」之名長達數十年的休憩用地，政府宜及早檢討其成效進行長遠規劃。

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