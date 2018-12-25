Dr.東：聖誕狂歡後樣殘聲沙　急救茶療火速復神

今日(25日)聖誕節，狂歡喪食派對個接個。然而，普天同慶隨時換來頭暈身㷫，「代價」速兌現，黑眼圈、聲沙、皮膚差及暗瘡等女士最恨症狀接踵而至。其實樣殘不是節後定律，中醫師針對聖誕暴食及捱夜推介「急救」茶療，材料與製法十分簡單，是節日後讓身體及美貌火速復原的最佳禮物。



註冊中醫師陳曉萼表示，脾胃肝是聖誕最傷臟腑，大擦聖誕大餐及瘋狂自助放題，容易食滯，出現胃痛、胃脹及屙嘔症狀。如若多吃魚生或生蠔等生冷食物，可能上吐下瀉，脾胃受創，但最易被忽視症狀反而是便秘，因喪食派對有大量難以消化食物，例如鮑魚及肉類等，當脾胃積熱，便秘就纏身。



節日通宵狂歡也是女士最傷，陳指，肝臟負責疏泄及藏血，捱夜或睡眠不足會傷肝傷陰，令氣機運行不暢，出現陰虛火旺症狀，包括牙肉腫脹、口臭、痱滋或暴躁等。陰虛火旺的人身體及掌心會偏熱，並容易有皮膚乾、口乾及大便乾等情況。因此，本屬陰虛的人再捱夜，症狀勢加劇。



久不久捱一晚半晚，身體傷害未必太大，但陳指聖誕後緊接元旦及農曆年，連番狂歡就「好傷」。特別是本身常有痛經、遲經或早經的女士，通宵達旦會令症狀愈來愈嚴重，由於捱夜不利血液循環，面色會變差及黑眼圈加深，是貪靚一族大忌。



要紓緩聖誕新年脾胃紊亂或傷肝「後遺症」，事後的急救茶療幫到手。陳首先推介花旗參菊花茶，因兩者均有清熱、補氣及養陰作用，可對付傷肝後出現的陰虛火旺。若聖誕後消化不良，麥芽山楂茶就有助消食化積、改善胃口。最後，她再次提醒，慶節時大魚大肉及酒類要適可而止，切勿過量。



兩款聖誕「急救」茶療



麥芽山楂茶

材料：山楂10克、炒麥芽10克

做法：將材料用水煎20分鐘後飲用

功效：消食化積、適合食滯後胃口欠佳人士



花旗參菊花茶

材料：花旗參5克、菊花5克

做法：將材料用水煎20分鐘後飲用

功效：補氣養陰、清熱，適合捱夜人士



資料來源：註冊中醫師陳曉萼



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