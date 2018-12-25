聖誕假12普通科門診如常服務　4公院輪候8小時

聖誕節假期展開，醫院管理局表示，12間普通科門診診所將會如常服務，求診人士亦可透過電話預約診症時間。



醫管局發言人表示，市民可致電醫管局資訊熱線： 28824866 ，查詢有關假日普通科門診服務，亦可瀏覽衞生署基層醫療指南(網址： http://www.pcdirectory.gov.hk )或下載「基層醫療指南」手機應用程式，選擇適合的家庭醫生及應診資料。公立醫院急症科醫生亦呼籲市民，在慶祝節日期間切記節制飲酒。



另外，冬季流感高峰期將至，醫院管理局公布昨日(24日)的急症室首次求診人次為5927，較前日(23日)增加7%，其中1030人需轉送內科病房留醫。急症室最爆棚的為伊利沙伯醫院，共496人次求診。



15間提供內科病床的公立醫院中，有7間使用率「飽和」，當中以伊院病床最滿，病床佔用率高達117%，其次是114%的聯合醫院。此外，截至今早(25日)10時正，該兩間醫院和廣華醫院、威爾斯親王醫院急症室最長需輪候超過8小時。



12間如常服務的普通科門診



港島區

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

貝夫人普通科門診診所

香港仔賽馬會普通科門診診所



九龍區

觀塘社區健康中心

聖母醫院家庭醫學診所

油麻地賽馬會普通科門診診所



新界區

戴麟趾夫人普通科門診診所

瀝源普通科門診診所

石湖墟賽馬會普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

屯門診所

元朗賽馬會健康院



資料來源：醫院管理局