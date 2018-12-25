大口環醫院聖誕派對　姑娘變聖誕小姐為病人送歡樂

聖誕節普天同慶，大口環根德公爵夫人兒童醫院為讓60名住院兒童感受節日氣氛，今年連續第50年舉辦聖誕派對，200多名醫護人員及義工今(25日)打扮成聖誕老人、公主、天使等向在院家屬及病人派聖誕禮物，又將多架汽車裝扮成聖誕車隊及安排不同表演，歡欣滿載。3名駐院姑娘今年則自動請纓打扮成聖誕小姐，3人笑稱「小朋友都唔認得我哋，叫我哋同佢影相」，希望眾人均身體健康、開開心心。



現年4歲的晞佑穿上桃紅色外套，戴上小鹿頭飾，手執聖誕老人造型氣球，與一般小朋友無異，但她19個月大時已被發現雙側髖臼脫位，曾多次接受復位手術，現時需使用人字形支架作穩固，並以輪椅代步。



晞佑父親直言，唯一願望是希望晞佑早日康復，可如常走路、上學及照顧自己。女兒的康復路上有不同困難，他寄語其他家長不要放棄及要心存希望，「放棄咗就無咗機會，機會係自己把握」。



現年12歲的梓培患有少年亞歷山大病，身體肌肉會漸進地失去活動能力，需以輪椅代步。他指，聖誕願望是成為廚師，因父親及祖父均煮得一手好菜，亦希望今年聖誕節可收到有機蔬菜，改善身體健康狀況。