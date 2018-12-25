安老院舍難請人　加薪$2000仍有20%空缺

為紓緩安老服務業人手短缺問題，政府8月撥款資助安老、康復及兒童福利服務等單位，提高3個指定工種薪酬，1.4萬名員工受惠，其中個人照顧員薪級中位數加約2000港元，可達2萬港元。資助機構基督教香港信義會助理總幹事何顯明對東網表示，該會3間安老院聘有240名長者及復康護理員，其中90個津貼職位，全體護理員平均加薪1700至2200港元，但仍有20%空缺，需延聘退休員工及中介兼職應付工作。對於政府有意輸入外勞，他持觀望態度。



政府去年調查資助機構護理人手空缺為18%，今年撥款3億港元資助服務單位的個人照顧、家務助理員及院舍服務員薪級點跳2點，勞工處並在8月舉辦安老及康復服務業招聘會，空缺多達1800個。何顯明指，該會在招聘會請數十個護理員，收到13份申請表，最終無人面試及入職。8月獲政府撥款加薪，機構亦自行貼荷包，向清潔及支援等服務助理加千元定額津貼。



安老事務委員會主席林正財指，業界反映招聘會成效一般，政府加薪未見業界人手短缺有改善。他擔任基督教靈實協會行政總裁，協會下有2間安老院及1間療員工獲加薪10%，但暫未見人手有改善。他認為，全行人手短缺10%，將嚴重影響服務質素，要考慮輸入外勞。



社會福利署指，該署已計劃今年底再以問券向機構進行調查，以了解機構有關運用額外資源增加前線照顧員薪酬詳情，以及增加薪酬撥款後，前線照顧人員的人手短缺問題是否得以紓緩，預計明年初完成調查，政府會仔細研究有關數據，以計劃未來的方向。