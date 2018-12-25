中港分離單親家庭請願　促港府協助團圓

聖誕節原是家庭共享天倫之樂的日子，但不少中港婚姻中的內地母親卻未能與在港子女共渡佳節。香港社區組織協會今早(25日)與40多名中港分離的單親母親及子女由中環皇后像廣場遊行到禮賓府遞交請願信，並改編聖誕歌唱出中港單親家庭的心聲。



該會幹事施麗珊指，中港家庭中若香港配偶去世或失蹤，內地配偶便會失去配偶單程證名額，組織現正處理70多個個案，有母親申請18年仍未獲批單程證，施指，此類個案的子女患抑鬱症機會比一般兒童高5倍。施續指，現時內地公安局每日發放單程證的名額為150個，但每日只批出了125個，組織9年前已向港府反映，施引述香港入境處指內地局方未有回應。施促請政府盡快向內地申請中港單親之單程證名額，以及使用酌情權批出香港身份證。



來自湖南的阿娣與10歲女兒慧怡參與請願，阿娣指因丈夫失蹤，10年來仍未能成功申請單程證。她指現時要靠親友接濟，與女兒住在劏房，平日只能購買街市的剩菜。她稱今天亦是自己生日時不禁激動流淚，指生日及聖誕願望是獲批單程證來港。



阿娣每3個月便要回內地辦理探親證，最少與慧怡分開一星期，慧怡指期間母親不同的朋友會於晚上來照顧她，但不會打點生活及指導功課，慧怡坦言：「好孤單好冷清，冇人照顧」。