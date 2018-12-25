網民熱話：中年男疑對車長動手　網民：打人已輸咗

一段中年男子疑動手打巴士車長的短片在網上流傳。Facebook「巴士的事討論區」，網民Siu Man Yu今晨(25日)‎轉載一段約分半鐘短片。短片拍得一對中年男女、同行小童及數名巴士車長，短片一開始，中年婦人狀似分隔雙方，指向一車長稱「你打咗人喇，算喇算喇」，該車長語氣激動，大喊「你撞我」等，其他車長則着他冷靜。



中年男之後抱小童返回行人路放低，隨即舉右手揮下打了經過的一名車長肩頸位置，多人即叫「喂！」、「報警！」婦人則推開中年男並着他「唔好嘈」，惟中年男反指「佢衝埋嚟襲擊我」。鏡頭未幾見到疑似被打車長瞓在地上，雙方繼續爭坳，婦人則再說「(佢)飲大咗，算啦阿哥、幫吓手啦」，短片之後完結。



有網民批評「郁手郁腳！最憎」、「嚇親個小朋友」，有人亦支持報警。有人就指中年男子理應不會無故打人，亦有人批評「班司機系(喺)度玩挑釁」等，惟另有網民指「前因唔知，我只見亞(阿)伯打人」、「總之一動手，本身岩(啱)都變錯」。另有網民指「其實被打果(嗰)位司機只係路過，唔關事」。



東網接獲讀者提供一條聲稱被打車長講述事件的聲帶，稱當時「前車師兄夠鐘開車」，叫「企出馬路」的中年男離去，「作勢想撞佢但人哋師兄就無撞佢」，「可能咁大家嘈」，而自己只是經過，惟男子「就兜鎚打埋嚟我度、我都未嚟得切反應」。



東網已就事件向九巴查詢，正候回覆。



網民有話說



Gal Win：郁手郁腳！最憎...



梅生：最慘系(係)個孫



陳寶寶：班司機系(喺)度玩挑釁...雙方都唔抵幫



Johnny Leung：其實被打果(嗰)位司機只係路過，唔關事



黃麗嫦：出手打人已經輸咗



BryaNt Wong：唉，總之一動手，本身岩(啱)都變錯



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro