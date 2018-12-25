急症室爆滿　老婦伊院睇感冒等逾22小時

聖誕節假期加上冬季服務高峰期，公立醫院急症室爆滿，其中聯合醫院、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院急症室今早(25日)非緊急病人候診時間需要8小時，大批市民在大堂等候看診，至下午時分部分醫院輪候時間始回落。



下午3時半，伊利沙伯醫院急症室螢幕顯示非緊急病人輪候時間超過8小時，約有逾20人在大堂等候。急症室內豎起易拉架，提醒進入冬季服務高峰期，醫院病房及診所非常繁忙，呼籲市民配合醫護人員及體諒。市民吳先生陪年邁母親候診，其母發燒感冒，昨午(24日)5時已到急症室，輪候逾22小時仍未到，他已等到「好忟」，但人多都沒辦法，大嘆公眾假期只能到政府醫院。



聯合醫院急症室輪候時間下午稍為回落，下午3時非緊急病人輪候時間逾5小時，有近40人等候。市民李小姐指，近月腹部間歇性劇痛，懷疑有腎病，今日因「頂唔順」睇急症，她居於觀塘，稱太痛不能走遠路，故不會轉睇私家醫院，會繼續苦候，希望今晚能見到醫生。市民馮小姐今早陪媽媽輪候3小時急症才能看醫生，其母腰酸骨痛、行動不便，現正等上病房，「上個月爸爸輪病房都要等5小時」，預計今日都一樣。



至於威院，非緊急病人輪候時間曾需要8小時，下午約5時稍微回落，縮短至6小時，約有20多名病人輪候。市民黃女士陪同16歲兒子求診，等了3小時多見到醫生，其兒近日屙嘔，附近的私家診所假日休息，「有私家睇都唔嚟呢度啦」。她認為近年輪急症時間已縮短，以前曾試過「排一日隊先睇到醫生」，可能與近年急症室加費有關。



伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務)及急症室顧問醫生何曉輝指，該院急症室在平安夜當晚第三類的緊急個案較平日多，需優先處理，因此非緊急個案輪候時間較長，呼籲等候病人體諒。他透露，現時伊院急症室等入院的個案平均要輪候10多小時才上到病房，觀察病房長期有10至20人要等過夜。



他指現時「仍未算係最高峰」，一般在公眾假期後才迎來較高峰的求診人潮，估計會較目前再多10%至15%求診人次。他指，10月初已加開病床應付冬季服務高峰期，以每間病房有38至40張床為例，會加多2至3張床應付需求。