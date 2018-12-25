團體繞終院遊行一周　轟司法不公亂象橫生

律政司司長鄭若驊僭建醜聞纏身，更被質疑「放生」壹傳媒黎智英，又不告前特首梁振英涉收取UGL 5000萬港元案。團體「守護司法公正大聯盟」今午(25日)發起黑色聖誕遊行，約40人於中環終審法院門外集合，並環繞終審法院遊行一周。團體展示「司法不公」、「法治已死」等示威標語，並高呼「法治變人治」、「整頓司法，滅絕港獨」等口號，又批評香港司法不公，亂象橫生。



壹傳媒黎智英於去年6月4日傍晚出席六四𧘻禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，但律政司至今仍未起訴。



團體批評，黎智英明顯觸犯刑事恐嚇，甚至干犯普通襲擊，而事件證據確鑿，受害人亦多次去信律政司查詢進度，律政司卻至今未提出起訴，令受害人有冤無路訴，質疑律政司包庇黎智英，姑息養奸。



團體認為，司法不公令市民投訴無門，加深民憤，執法單位亦選擇性執法，直言現時的香港亂象橫生，顛倒黑白，市民最終會受害。



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