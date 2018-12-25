聖誕遇好天氣工展會墟冚　參展商料銷情升一成

聖誕日天公作美，維園工展會依舊墟冚，攤位逼得水洩不通。有市民帶同車仔前來掃貨，霸氣直呼「購物無上限」。有商家指今日(25日)人流較平日暴增逾倍，預計聖誕銷情較去年升一成。



來自屯門的李女士一早便帶同車仔及行李箱，與朋友「遠赴」維園工展會掃貨。她說，入場是為了一套市價兩折的煲及鑊，僅售500多港元，與友人每人一套滿載而歸。被問及預算時，李豪氣地說：「無上限，睇啱就會買！」



賴氏一家四口共花費2000至3000港元購買平底鑊與花灑等家居用品。賴太表示每年都會來工展會，和小朋友一起趁熱鬧，她指今日明顯多人，很多地方未逛，會待他日少人些再來盡情購物。



南北行聯營業務發展經理崔家權表示，過去兩天有雨，場內人流稀少，但今日聖誕假期碰上好天氣，人流明顯回升。崔指，有豪客豪擲4萬多港元購買12包花膠，料今年聖誕日銷情會較去年上升一成。



威馬電器營運總監梁惠霞表示，今日人流及生意額都較平日多，熱賣的掛燙斗至今已賣出超過4000件，人均消費約1000港元。梁指，雖然今年冬季不太冷，但暖風機等保暖產品依然有市場，因不少長者會為不時之需作準備，期望今年整體銷情會較上年升5%。



美味棧董事總經理佘瓊峰也表示，今日人流較兩日前翻兩倍，但市民消費謹慎，以往每10人會有一個豪客，現時要20人才一個，餘下數日銷情仍須「望天打卦」，預計今年整體銷情會與去年平手。