非洲豬瘟下供應減　連鎖米線店「之忍」間歇供應

「唔好意思，今日無『之忍』(豬膶)！」內地非洲豬瘟疫情持續擴散及南下，雖未有內地供港豬場「中招」，但近日供港豬量波動大，今日(25日)聖誕只得2600多隻，比月初每日約4000隻少3成。活豬少，連帶豬雜臟供應也緊張，有連鎖米線店個別分店暫停供應豬膶，有店員稱：「都無咗成個星期，可能關非洲豬瘟事啩，但腩肉供應正常！」



香港豬肉行總商會理事長許偉堅稱，香港禁止新鮮雜臟進口，急凍豬膶及豬肝亦只得少量進口，因此食肆供應的豬膶，大多數是從屠房所屠宰的活豬而來。雖然他認為港人近年愈來愈注重飲食健康後，豬雜臟需求正逐漸減少，今次內地非洲豬瘟疫情亦沒掀起雜臟荒，但食肆未必日日有來貨：「一隻豬得一個膶，呢幾日又假期，豬量少咗三分之一，無貨唔出奇。」



根據當局最新每日活豬供應及拍賣價數據，今日有2667隻內地豬及165隻本地豬運往屠房屠宰，比昨日(24日)少15%，平均拍賣價卻不升反跌至每擔1045港元，反映活豬買手對豬肉銷情有保留。



老牌火鍋店方榮記東主方永昌透露，由於其店豬膶取貨量一向不高，且有相熟供應商，貨源未有影響，其實自數月前內地爆發非洲豬瘟，涉及豬的火鍋配料已即時少了客人點，帶動牛、雞、魚配料銷情上升：「香港人好敏感，依家有豬膶都唔敢食啦。」