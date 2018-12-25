政Whats噏：黃梓謙生日食自己　盧偉國吔大餐

今日(25日)係聖誕節，撞正係牛一嘅兒童事務委員會委員黃梓謙(Gary)今年就有一個新穎嘅慶祝方法，就係「食自己」喇！生日流流仲要食自己咁慘？原來所謂嘅「食自己」，係佢去咗整蛋糕畀自己做生日禮物，有朋友仲話自己整會特別好食添！



壽星公Gary今日喺Facebook擺咗自己整蛋糕嘅相，佢就話有朋友話唔買蛋糕，建議自己整返個，所以今日就一早出去挑戰下喇。聖誕節撞正公眾假期，喺咁嘅情況下佢都可以預約到整蛋糕嘅興趣班，認真犀利。正所謂有圖有真相，相中嘅Gary唔止捧住製成品，仲上載咗整蛋糕嘅過程，而個製成品亦都似模似樣喎。



同樣喺聖誕節生日嘅仲有立法會工程界議員盧偉國(WK)，佢今日就出動「盧家私房菜」，仲有三十幾四十位朋友同佢慶祝添！而今次嘅私房菜仲係多國菜式添，包括有英式嘅威靈頓牛柳、中式嘅燒味、日式嘅關東煮等等。WK仲話自己喺聖誕節生日嘅好處，就係喺佢搞生日會嘅同時，啲朋友都可以有假放，大家都可以有個好藉口一齊飲飲食食。