網民熱話：情侶聖誕阻街自拍　單身司機發文表不滿

聖誕節的街邊太多人與車，如果再遇上霸道影相的人，想必會十分無奈。昨日（24日）有司機駕車途經銅鑼灣時，相繼被情侶及一家大細阻擋去路，更無視司機響按，只顧拍照。司機在Facebook發文大呻，質問聖誕是否「大晒」。網民批評阻路人士自我中心，戲謔叫司機：「用條死氣喉噴佢！」



網民Johnson Poon在Fb群組「巴打絲打Facebook Club」親歷上述一幕，並拍照分享經歷。相片可見，一對情侶坐在銅鑼灣恩平道馬路，深情對望，態度親暱。他留言指：「冇封路。影完一張又一張。」他憶述，除了情侶外，還有一家人影燈飾，即使後車響按驅趕，仍然沒有離開，繼續拍照，「祝大家聖誕快樂大X晒！毒L表示不滿。」



大部分網民留言戲謔情侶，「佢等緊鹿車」、「肯定係碰瓷」。亦有網民批評他們自私，更叫司機「整幾個水袋畀佢哋難忘吓」、「用條死氣喉噴佢。」另外有網民建議司機，「用高燈幫吓佢一家人打燈先係人間有愛。」



網民有話說



Adrian Yeung﹕開高燈加響佢，唔得叫救護車

Tszkong Yip﹕咁殉情？

Kenji Nana Mike﹕踩油吧！

Joyce Wong﹕影正面呀嘛， 影個背面有咩用？



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