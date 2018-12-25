網傳維港聖誕航拍片　網民質疑違規闖禁飛區

香港不時有人違規使用無人機進行航拍，近日網上就流傳一段航拍片段，有人疑用無人機在維港上空拍攝聖誕夜景，片段更可見無人機曾穿越商廈及中環海濱摩天輪等的空隙。不少網民看片後質疑，維港屬於無人機禁飛範圍，批評拍片者罔顧市民安全。



該段長約3分鐘的短片，昨(24日)平安夜曾被人上載到Facebook，一度引起網民熱議，其後更在WhatsApp等手機通訊程式傳開。從片段可見，鏡頭從高空拍攝維港兩岸夜景，並拍攝到長江集團中心發放煙火，配以聖誕音樂，相當有節日氣氛。上載片段的網民向傳媒表示，航拍片是朋友傳給他，不知道何時拍攝，其後有關片段被人刪除。



民航處表示，無人機屬航空器的一種，在飛行安全方面受民航條例規管。根據現行法例，所有操作無人機的人士，不論所操作無人機的重量或用途，均受《1995年飛航(香港)令》第48條監管。有關條例訂明任何人士不得因魯莽或疏忽操作無人機而危害他人或財產安全，如有違例，可被檢控，一經定罪，最高可處罰款及監禁2年。



民航處已制訂了無人機操作的相關飛行安全指引，如只限白晝、不得在維多利亞港一帶及沿岸地區、人多及擠迫的地方上空放飛。根據既定程序，民航處接獲有關無人機的投訴後，會作適當跟進，包括向有關人士索取進一步的資料以便作出分析、敦促相關人士遵從有關無人機的飛行安全規例。當有需要時，民航處會將個案轉交警方跟進。