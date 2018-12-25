擁萬億儲備圖減派糖　政府出口術捱轟

財政司司長陳茂波和多位行政會議成員近期透露，稱政府財政盈餘預計會由上年度的1489億港元跌至今年度的400多億港元。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興炮轟政府又再「出口術」，降低公眾對財政預算案「派糖」的期望，強調政府絕不能向基層開刀，藉口加稅及減少福利津貼，要斬就斬滯港假難民開支及「摺埋」成為反對派傳聲筒的香港電台，合共省回每年逾20億港元公帑用作民生福利。



過去多任財政司司長均對財政盈餘「估細數」，陳茂波就17/18年財政年度更創下最離譜的「估錯數」紀錄，實際盈餘較估算高出8倍。王國興指，陳又再透露盈餘大幅下降是政府降低公眾對預算案期望的一貫手法，批評政府不應靠控制市民預期去避免被鬧，又指今年估算盈餘仍有400多億港元，加上逾萬億港元儲備，陳茂波不要做「守財奴」及孤寒財主，否則只會令市民反感，激起民憤，影響政府施政。



王直指縱使盈餘減少，也絕不能向市民開刀，加稅或加差餉，不能再增加市民的負擔。他又提醒特首林鄭月娥勿「走數」，必須兌現今年施政報告一系列改善民生的清單，繼續投放資源至醫療、教育、福利及扶貧等層面。



基層市民仍活在水深火熱之中，王認為政府理財不能「一本通書睇到老」，又狠批政府沒有善待長者，例如生果金和長者生活津貼只按通脹釐定加幅，而明年2月起生果金每月只加40港元，即每日長者只多一元半塊，「買條蕉都唔夠啦」，直斥加幅不近人情，要求相關長者津貼增幅加碼。



此外，公屋輪候冊的申請者及等候上樓的年期屢創新高，遠遠偏離政府3年上樓的承諾，王建議為符合資格並已輪候公屋逾3年的申請家庭提供租金津貼，直指「政府起屋慢，點解要市民受罪」。



王又炮轟政府對假難民的關愛更勝基層市民，上年度花費了14億港元公帑於滯港的2萬名假難民身上，簡直離譜，他直指政府應該一刀切，即時遣返難民，把省回的公帑用於長者津貼。他又批評，每年花費逾10億港元公帑的香港電台，沒有履行應有的責任和工作，去協助政府改善施政，反而成為反對派的傳聲筒，不如盡早結束，把逾10億港元公帑用於利民的措施。



至於備受爭議的填海工程，王指土地供應專責小組即將向政府提交報告，認為當局必須鄭重考慮報告建議，對填海不能操之過急，應當慎重處理。



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