粉嶺高球場若獲保育　林筱魯：唔代表可千秋萬世

保育及城市發展向來是一場角力戰，土地供應專責小組月底將公布粉嶺高爾夫球場的未來發展，各界關注高球場的去留。擔任古物諮詢委員會主席6年的林筱魯即將於本年底卸任，他接受東網專訪時表明一直堅持「冇嘢係唔使保育」的原則，但他相信即使高球場通過保育，亦不代表可以千秋萬世，「就算評定為一級(歷史建築)，能否逃過建屋嘅命運仍屬未知之數，最難嘅決策都需要政府決定」。



香港哥爾夫球會早前去信古諮會，要求將整個粉嶺高球場評為一級歷史建築，力阻球場改建房屋，古蹟辦正審視有關建議，再經評審小組提出擬議評級。林筱魯指高球是英國人早期帶入香港的體育運動，粉嶺高球場一直維持至今，其歷史價值不具爭議，「你話唔打高球，價值係咪相對低？呢樣好個人，等如由細到大冇入當舖，但唔等於當舖嘅價值唔喺度，坊間評議時應客觀討論」。



規劃師出身的他直言明白城市發展的壓力，「如果係房屋用地考慮，冇其他選擇可以即時供地，唔考慮歷史同生態價值，咁就唔係從歷史保育價值出發，咁樣都唔能夠話錯」。



任職主席6年期間，林筱魯指印象最深刻的是港鐵沙中線土瓜灣站(現稱宋皇臺站)發現大批包括宋元古井的歷史文物，因涉及多個層面，而且極具複雜性，是香港首次在大型基建項目上發現大批文物，「要同好多部門溝通，亦要向公眾解釋」。保育無可避免令工程延誤，「當時劃線指工程要滯後11個月，之後任何延誤都唔應該拉上關係，因為唔想市民驚咗保育，覺得保育係阻住地球轉」。



由委員到主席，林筱魯已擔任12年相關職務，卸任後他會花更多時間在鄉郊保育工作上，未來若再獲邀出任房屋、土地及文化相關公職時，他會樂意考慮。