政Whats噏：醜聞纏身招怨　許智峯勢一屆玩完

民主黨(白鴿黨)立法會議員許智峯(峯鴿)，今年4月涉嫌喺立法會強搶保安局女行政主任手機，引起黨內外爭議，該黨更有元老公開狠批峯鴿行為，佢其後被該黨凍結黨籍。峯鴿喺白鴿黨是去是留暫時都仲未知，但就有白鴿黨中人明言，有部分黨員不齒佢嘅行徑，認為即使唔退黨，2020年立法會選舉都唔應該角逐連任咁話。峯鴿的立法會議員生涯分分鐘一屆就玩完。



身兼中西區區議員嘅峯鴿過往多次大鬧中西區區議會，白鴿黨早已有人不滿其激進行徑同白鴿黨路線有異，今年4月佢喺立法會走廊涉強搶女官員手機，該黨前主席劉慧卿就公開鬧爆離譜，更直指佢唔適合留喺白鴿黨，亦唔適合做議員。峯鴿雖然事後有就事件認錯同道歉，但仍被該黨凍結黨籍，需接受內部紀律聆訊。而佢其後亦被警方拘捕及檢控，案件已喺法院排期審訊，真係官司纏身。



雖然白鴿黨對峯鴿嘅內部聆訊相信都要等到官司完結先至有定案，但有白鴿黨中人就透露，黨內已有唔少人，包括大部分來自中層會員對峯鴿不滿，認為佢唔應該再代表該黨參加2020年嘅立法會換屆選舉。而最近該黨內部改選，峯鴿原本有意參選民主青年主席、港島區支部部委同中委會委員，但都統統都被DQ(取消資格)唔畀參選，實際上就係全面封殺峯鴿，令其有義務、冇權利，逐漸將其「陰乾」，甚至迫使佢退黨。



倘若峯鴿最終自行退黨或被革除黨籍，又或不獲白鴿黨支持參加選舉，該黨將需另覓人選，填補峯鴿現時港島區嘅立法會議席。過往該黨「區羅柴」集團、即三位南區區議員區諾軒、身兼副主席嘅羅健熙同柴文翰一直被視為黨內港島區接班，隨住區去年退黨令到集團瓦解、柴文瀚於今屆立法會選舉時已有棄選前科，羅好大機會係接替峯鴿嘅人選，之不過，羅一直對參選立法會態度唔算積極，最終如何發展，真係要拭目以待喇！