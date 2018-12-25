網民熱話：女司機不滿被指漏油勾車　粗口贈警員

繼有村長兼區議員不滿警員抄牌諸多阻攔，近日又有市民不滿被警員「勾車」，指其汽車引擎漏偈油，與警員發生衝突，期間更以粗口「回敬」警員，被警員神回「尊重自己人格」，短片被上載互聯網，引起網民熱烈討論，有網民認為，警方執法有理，亦有網民指看不到車輛有漏油，認為事件應有前傳。



片段上載於《巴打絲打Facebook Club》，片長約10分鐘，兩名交通警員疑在藍地一個油站旁執法，向一名女司機稱，懷疑其駕駛的私家車有問題，要求對方熄匙及打開車頭冚，接着稱「你架車不適宜在道路行駛，因為你架車引擎漏油，會引致危險及火警，對道路其他人士亦有危險，你清唔清楚？」另一警員則稱，稍後會將車輛交予驗車官進行驗車(俗稱勾車)。



期間，女司機用手機拍攝兩名警員，警員着女司機「企開少少」，女司機則叫警員「你唔好特登行埋嚟」，雙方發生爭論，接着警員稱，「你同差人嘈無意思，大家唔好浪費時間」期間女司機拍攝自己的車輛，質疑警員指其車輛漏油非事實，「漏油喎？」之後又以粗口大罵警員濫用職權，連珠爆發後，警員則神回「講呢啲無意思，尊重自己人格，唔好無理取鬧！」



有網民回應指， 「呀(阿)蛇(Sir)做得好，保障其他道路使用者安全！」另有網民稱「好在個警察早發現，如果唔係世界沒(末)日，一架車爆炸，爆埋第2架，第2架又爆第3架，爆下爆下爆X死晒個地球!」不過亦有網民稱「邊度漏？」「 睇片又唔多覺有油!」另有網民指「神探，連車頭冚外都可睇到漏油，呢D呀(阿Sir)先叫利害！」





網民有話說



Mable To Car Chong：有冇諗過雙方都有問題？唔想被抄唔揸車，咩事都冇



Lou San Kam：初頭睇覺得個女人串，但睇落去又搵唔到漏油，搞咁大壇嘢吃力不討好， 冇意義！



Kevin Yuen：漏偈油都要勾？求上集！



Atman Cheung：專家未有意見，佢(警員)就話人地(哋)漏油！





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