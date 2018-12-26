白車接生臨危不亂　救護員勇救臍帶纏頸B女

「依家除咗你之外，無人可以幫到BB，你出力啦！」已為兩女之母的阿Jane，回想今年七月生產第二胎時驚險萬分，往醫院途中遇上交通擠塞，需要在救護車上作緊急分娩，期間不但發現胎兒胎位不正，胎兒更遭臍帶纏頸，一度令嬰兒陷入危險，幸得三名救護員臨危不亂，短短十分鐘內，於救護車內完成接生過程，化解種種危機，力保嬰兒，奇迹地完成「不可能任務」。



Jane表示，今年七月四日感到胎兒有作動情況，遂電召的士與母親一同由灣仔往瑪麗醫院準備分娩，但當時已是傍晚六時許，交通非常繁忙，在中環塞車十多分鐘。隨着時間流逝，陣痛亦逐漸加劇，其母於是致電九九九，並由救護車送往醫院；雖然車程只需十分鐘，但在送院途中，Jane已「生得」，而車上的救護隊目盧思杰就臨危受命，肩負接生的重任。



盧指，一般救護員熟知順產的接生程序，但當日發現孕婦穿羊水後，胎兒最先露出並非頭部，而是臀部位置，令他十分憂慮，「因為有指引，呢一類情況要即刻送院交畀專科醫生處理。」盧續說，當時感到救護車已經上斜，令接生難度增加，但已經「無得翻轉頭」。



分娩期間，胎兒身軀亦已經露出，但赫然發現胎兒的頸上被臍帶纏着一圈，隨時有窒息危險；盧唯有以單手環抱胎兒，另一隻手則沿着其身軀解開臍帶的纏圈，期間一度需要換手處理。



當解開臍帶後，Jane的力氣卻不足以將胎兒的頭部推出產道，頃刻母親或救護員都苦無對策，情況一度非常危急。當時盧說：「媽咪，依家BB就只係靠你，BB個頭仲係入面，佢就會缺氧。我哋一齊加油啦。」Jane最後出盡力氣成功將BB誕下，但卻未有聽到喊聲，盧隨即施以急救卻未見成效，「當時見到BB個身已經呈現紫色，我個心已經做最壞打算」。直至一分多鐘後，嬰兒手腳略見「郁動」，並發出喊聲，才令眾人鬆一口氣。



Jane表示，本身已有生育經驗，故分娩前一周已進行產檢，發現胎兒位置和其他情況均正常，但事後有助產士告知，曾生育的孕婦可能因肚皮過鬆，導致胎位再次轉動所致。她憶述當時情況危急，非常感激救護員的幫助，分娩期間除不停匯報胎兒狀況，亦一直鼓勵自己才能母女平安。