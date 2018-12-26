探射燈：外判制價低者得　食署監管穿窿

不論是清潔工，抑或外判承辦商員工，食環署蛇王文化屢見不鮮。東網今年內多次直擊食環署轄下不同部門蛇王，甚至秘撈，問題嚴重。申訴專員公署和審計報告亦多次狂批該署監管不力。立法會議員直斥該署外判制度「價低者得」，服務質素參差，令本港環境衞生愈發惡劣。



今年8月登革熱爆發期間，食環署屯門區負責清理坑渠及除草防蚊的防治蟲鼠組，外勤時卻蛇王「吹水」，有人開工期間行街購物等，甚至提早收工，日做只有3小時。今年9月超強颱風山竹襲港後，亦有外判清潔工懶理海灘垃圾成災，他們原定工作8小時，負責清理赤柱一帶石灘垃圾，但實際工作只有1.5小時，除玩手機狂Hea，甚至集體秘撈。



立法會議員劉國勳批評，食環署接二連三被踢爆蛇王，反映該署出現兩大問題。第一，政府外判服務制度採用「價低者得」方式，外判投標評分制度中，價錢往往佔上一半或以上比重。他認為政府應該建立一份外判公司黑名單並設立扣分制，將表現欠佳的公司記錄在案。第二，食環署的監管制度亦存在嚴重漏洞。他建議該署引入先進科技增加監察成效、增加「捉蛇隊」人手，以作全面監察。