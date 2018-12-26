東方日報A1：日做唔夠兩粒鐘　食飯玩機好輕鬆

中西區鼠患及蚊患指數高企，但東網連日直擊，負責該區滅蟲工作的外判員工，原本朝八晚五的工作，每日實際工作卻少於2小時，而且工作求其，又「堆」在上午完成，其餘時間「超時用膳」、「一車午睡」、玩電話及看報紙，「蛇」態百出。當區區議員直指區內鼠患問題嚴重，外判清潔工蛇王恐令區內衞生情況變得更惡劣；立法會議員狠批負責監管的食環署責無旁貸。



每早8時，上環樂古道及荷李活道停泊逾10輛準備開工的外判滅蟲公司車輛，食環署職員向外判員工收取「開工紙」後，車輛便向所負責的街道駛去。東網記者連日直擊，其中一隊負責中區蘇豪一帶的滅蟲隊，工作散漫兼不斷蛇王。



他們每早抵達士丹頓街開工，有員工手執膠袋及鐵鉗，巡查附近老鼠籠，之後管工開殺蟲水，其他隊員用噴壺及噴槍向渠口噴灑，有時亦向排檔底噴灑，惟工作範圍不足10米，由落車開工至離開不消半小時。翌日上午，一行6人也是先到蘇豪工作，同樣只工作半小時便離開。



車輛然後駛往西營盤，6人落車走入正街街市的垃圾站及附近熟食中心，有人睡覺，有人閒聊，Hea足45分鐘後，再乘車前往原本編在下午工作的贊善里。員工在舊樓後巷及花盆附近噴灑殺蟲水，工作45分鐘。約上午10時45分，車輛駛返樂古道，眾人落車「打牙骹」等食午飯。



上午11時許，該車駛到豐物道，員工落車分道揚鑣，各自往快餐店午飯，其中2人飯後往附近公園午睡。近下午1時，各人返回車上集合，雖然午飯連午睡已接近2小時，他們仍未「抖夠」，車輛駛往半山衛城道停泊路邊，員工繼續「午休」，差不多全車人睡覺近1小時才離開。知情者透露，此處不屬指派工作範圍，員工涉「飛咇蛇王」。



其中一日，車輛「午休」後駛往亞畢諾道，2名員工落車在渠口噴灑蚊油，但只花近20分鐘，其後又匿藏傾偈。直至近4時，眾人再上車並駛回荷李活道，至近4時45分，由食環署職員收取「收工紙」後，小隊便告收工。綜合觀察，他們每日平均工作時數不足2小時。



知情者透露外判公司應知悉蛇王情況，但不加理會及整頓，質疑外判公司只為「填數」。他解釋，食環署要求聘請一定數量員工，惟員工至管工月薪只有約8000至1.2萬港元，受聘者多為上年紀人士，工作質素參差，變相犧牲衞生環境。而該外判商更曾於10月下旬被東網踢爆蛇王，負責清理赤柱垃圾的清潔工Hea做兼秘撈。



據食環署鼠患指數，今年上半年，中西區為2.8%，為港島區第二高，僅次榜首東區的2.9%；蚊患指數方面，中上環及西營盤區於10月位列港島三甲，錄得指數為4.2，僅低於香港仔及鴨脷洲和筲箕灣及西灣河，而上月則位列第四高。



中西區區議員陳捷貴指，過往曾多次收到居民反映鼠患嚴重，對於再有外判滅蟲員工被揭蛇王偷懶，他直言不可接受，擔心會令區內衞生問題進一步變差。他要求外判商檢討及食環署要加強監管，稍後或要求在區議會討論相關情況。



「外判已經請唔夠人，仲要蛇王仲有咩人做嘢？」立法會議員陳恒鑌批評，食環署在監督外判工上責無旁貸，相關公司接連被揭有員工蛇王，署方應正視外判商的表現及檢視計分制，若有公司重複犯錯應考慮嚴懲。



食環署發言人表示，該署定期派員巡查及突擊檢查承辦商，如發現承辦商工作表現未符合約規定，會採取相應懲罰措施。該署會繼續監察承辦商服務表現，確保其遵守服務合約規定。而東網亦聯絡相關外判清潔公司，惟截稿前未有回覆。