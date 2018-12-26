Dr.東：皮質類固醇亂服易中毒　或留永久後遺症

藥物是「雙面刃」，按時按量服用可治病，一旦服用過量可大可小，併發症與後遺症接踵而來，皮質類固醇是其中一種。衞生防護中心最新一期《中毒直擊》公布，過去三年半香港錄得逾百宗口服皮質類固醇中毒個案，近半個案患者是自行從藥房及網店購買，當中高達六成六個案亂服後出現不同程度副作用，有四人更需入住深切治療部，或因而留下永久後遺症。



大部分人日常簡稱的類固醇一般就是指皮質類固醇，《中毒直擊》公布，從二○一五至今年六月底，共錄得一百二十二宗與皮質類固醇有關的中毒呈報個案，受影響人士年齡分布廣泛，介乎零至九十一歲。九成一中毒個案與口服產品有關，過半數人出現滿月臉、體重增加或皮膚出現擴張紋等類庫欣氏症徵狀。當中有部分人出現肝功能受損或電解質失衡等嚴重併發症。



口服的皮質類固醇必須經醫生處方，但防護中心發現，中毒個案當中，近半數是未經醫生處方下自行在藥房或網店購買，其他個案則從親友或不明來源獲得。值得一提是，坊間不少口服產品宣稱有緩解疼痛或改善氣管問題的保健功效，但其實偷偷摻雜了沒有標示的皮質類固醇成分，令市民防不勝防。



香港急症科醫學院臨床毒理科主席劉飛龍表示，哮喘、濕疹、紅斑狼瘡或關節炎等症都是由身體免疫系統反應過度活躍所致，皮質類固醇作用就是抑制或減輕免疫系統反應。口服皮質類固醇藥效較外用產品強勁，但副作用亦較大，只適合短時間服用。一般來說，服用只約一星期，副作用或不明顯，但如持續服超過一個月，可能會骨枯、血壓異常甚至休克。



他又說，一些無良商人非法將類固醇摻雜在中成藥產品，更沒有在包裝說明標示，使人誤以為只服純天然中藥，他以往見過不少嚴重個案都是因誤服含皮質類固醇產品而不自知，結果長期服用終出事。要避免買到這些產品，除了必須經醫生處方，亦不要自行光顧藥房或網店：「無藥係百搭，如果有藥丸或藥膏係一用就咩皮膚病都即刻醫好，好大機會就係類固醇。」



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