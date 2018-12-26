綠色先鋒：舊鏡重圓　回收眼鏡再展功能

佩戴眼鏡的市民可能都會遇過這樣一個處境，就是平常只會戴特定一副眼鏡，卻有數副不合用的藏在家中一角，可能是因為度數不再合適，亦可能是覺得款式落伍而棄用，不過無論如何，大部分人都不會將之丟棄，白白浪費它們的功用。有團體近日發起回收眼鏡計劃，向公眾收集不合用的眼鏡，將當中狀態良好的轉贈予有需要的市民，而破損的眼鏡則交由回收商循環再造，物盡其用。



眼鏡回收活動是環保項目「無廢放閃」 的其中一環，由南地球及香港仔浸信會呂明才書院合辦，並由南區區議會贊助，活動包括收集及送贈兩個環節，其中眼鏡收集點主要集中在南區，包括香港仔、鴨脷洲及赤柱。



「呢個活動搞得成真係要好多謝各界支持，尤其係一啲民間團體，例如係一啲商戶，佢哋會預留一小個空間放回收箱，令到回收點愈來愈多。」南地球秘書兼項目統籌黎梅貞﹙April﹚指，回收由本月起開始，現時收集回來的眼鏡已有300多副，義工們會挑選狀態良好的眼鏡供有需要人士挑選重用，而狀況欠佳不宜佩戴的，則會送到回收商，將眼鏡拆件回收。



「我哋最想做到原鏡框轉贈，一來需要嘅工序同人手最少，二來真係幫到一啲有需要嘅人。」April指，近年戴眼鏡的人數上升，加上很多時候更換眼鏡的原因在於外觀需要，而非眼鏡本身有損毀，故收集得來完好無缺的眼鏡框絕非少數，「回收活動反應好好，好多街坊知道收集地點就會一袋袋舊眼鏡咁拎嚟畀我咃，未來會安排喺一啲學校同教會舉行鏡框送贈活動。」



值得一提的是，回收街站由南地球一班義工製作，為環保絞盡腦汁的他們甚至不惜以「二手嘢」加工，「例如眼鏡回收箱係簡單以A4紙紙箱貼上宣傳單張，而用嚟裝物資嘅膠箱反轉就用嚟當枱用，總之所有嘢都同眼鏡一樣，用得唔好嘥。」April期望，街站和活動本身可以喚醒大眾，反思自己的消費模式，明白不要盲目消費，從而達到源頭減廢。

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