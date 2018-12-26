唔想旅行一肚氣　消委會提醒做足準備

過了聖誕，元旦及農曆新年假期將至，不少人會趁機外遊「鬆一鬆」。但若不幸遇上航空公司旺季超賣，無法上飛機，就會高興變掃興，壞了心情。



消費者委員會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，盡早在網上或到機場辦理登機手續，萬一遇上超賣，消費者應先與航空公司商討解決方案，才決定是否接受航班調動安排。購買旅遊保險時，亦要留意保險的條款，是否包括超賣機票而引起的行程延誤及損失。



網上預訂酒店方便又快捷，黃鳳嫺提醒消費者，一定要格價外，亦要衡量「先訂後付」或「即時付款」的利弊，包括兩者實際支付的房價，以及取消或更改條款等。此外，付款時亦需要留意支付的貨幣種類，並確保輸入正確資料。



消委會過去接獲不少涉及海外自駕遊的投訴，主要涉及車輛損壞賠償爭議、租車公司未能提供英語版導航設備，以及因駕駛者與訂購信用卡持有人身份不相同而被拒取車。黃鳳嫺提醒消費者注意相關條款，並於交收時為全車拍照紀錄，避免爭議。



消委會《聖誕新年旅遊特集》：http://www.consumer.org.hk/news/specials/2018/winter-travel.html?media=oncc

