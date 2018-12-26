放生黎智英唔告梁振英　鄭若驊龜縮避走半個月

律政司司長鄭若驊近半月被轟「放生黎智英、不告梁振英」，加上捲入僭建風波，其名下多個物業僭建，她卻完全避過檢控，遭外界狠批「自己放生自己」。「龜縮」十多日的鄭若驊，終在今日(26日)中午見記者。



時間/事件



●12月12日/前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元，及與立法會議員周浩鼎涉嫌介入立法會相關專責委員會，律政司決定不檢控梁振英。



●12月15日/鄭若驊放假避風頭，無對外公布。



●12月19日/律政司發言人始披露鄭若驊由15日起休假至27日。



●12月21日/律政司刑事檢控專員梁卓然就鄭若驊及其夫潘樂陶的屯門海詩別墅單位涉僭建，決定檢控潘樂陶，不檢控鄭若驊。



●12月23日/千人遊行轟鄭若驊不檢控前特首梁振英，未有公開解釋之餘更放假避風頭，同日有親建制團體轟鄭若驊，就佔中案及涉刑恐東方日報記者案，放生壹傳媒黎智英。



●12月24日/屋宇署凌晨放生鄭若驊，署方公布就鄭若驊位於淺水灣海峰園、沙田駿景園及火炭金豪工業大廈的物業涉僭建，由於鄭已主動委任認可人士清拆，故未有考慮檢控。



●12月26日/「龜縮」十多日的鄭若驊終見記者。







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律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/