港府研旅遊配套分流東涌旅客　擬辦大橋美景觀光船

港珠澳大橋通車後，大批遊客經大橋湧入東涌造成逼爆亂象。可持續大嶼辦事處正就大嶼山及東涌區的可承載能力做問卷調查，收集港珠澳大橋旅客及東涌居民、商戶等意見，研究加強區內旅遊配套及改善策略，包括計劃在彌勒山建設能飽覽大橋景色的觀景台，及開辦大橋美景觀光船等，以分流旅客，料整項調查將於明年初完成。



因應當區的新需求，辦事處聯同運輸署及船公司商討後，由今年8月開始每逢假日，由東涌前往大澳的航線每日加開4班，冀能讓旅客分流至大澳。處方亦會改善大嶼山的行山徑，其中將會研究在彌勒山郊遊徑設置觀景台，讓遊客在行山期間觀賞港珠澳大橋，預計明年首季至第二季展開工程。



另外，東涌新市鎮擴展區已於今年7月正式展開填海工序，於東涌東造地130公頃，預料共提供約4.96萬個住宅單位，可容納超過14.55萬人，現時目標是2020年中完成首幅約14公頃填海土地，交予房屋署發展公營房屋，料首批人口最快2023至24年遷入，2030年完成整項東涌新市鎮擴展計劃。



東涌新市鎮重視街道「可步行性」及綠化空間。辦事處指，東涌新市鎮將摒棄昔日大量行人天橋的建設，將設立連貫的綠化長廊，及在中心設立約5公頃的「中央綠園」，把未來東涌東鐵路站所在的都會中心區、住宅區，以及海濱區連接起來。區内又會引入智能水管網絡系統，及設立智能燈柱，打造成爲智慧低碳社區。