涉教唆14歲仔劫兩女雀友　母透露想自殺保釋遭拒

任職地盤的中年婦人，疑因打麻雀欠賭債走投無路，涉嫌教唆14歲親生仔夥4名童黨，在深水埗區兩度在午夜出動截劫兩名女子。涉案母親被控兩項協助及教唆搶劫罪，今日(26日)被押送到東區法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至明年2月8日，轉介西九龍法院再訊，以等候警方進一步調查。控方指將會進行指模及DNA校對，以核實事主腰包及手袋上留有的指模及DNA，是否與行劫者脗合。



報稱地盤工人的被告周愛秀(47歲)，被控於本月16日在深水埗福華街91號5樓梯間，協助及教唆4名分別姓鄒、姓莊、姓林及姓謝的青年，搶劫陸澤菊並劫去她的現金港幣8000元及人民幣500元。



被告另被控於本月17日在深水埗北河街181至183號富匯居地下，協助及教唆上述姓林、姓謝青年及3名不知名中國籍男子搶劫何琼，當中沒有財物損失。



被告身形矮小、束短髮，今日由律師代表應訊。控方指案情嚴重，被告曾表示想結束自己生命，有自殺傾向，警方需給她特別看管安排，為顧及被告自身安全，控方反對讓她保釋。



辯方透露被告於2003年由國內移居香港定居，目不識丁的她現在地盤任職紮鐵工人，日薪1100港元，為家中經濟支柱。被告的丈夫65歲，無業且有賭癮，除了涉及本案的兒子，被告另有一名23歲兒子，但長子無業兩年也沒有找工作。



辯方提出以現金1000港元申請保釋，又希望法官不要受報道影響保釋申請的決定，重申被告是負責任的母親，保釋申請最終仍遭裁判官駁回。