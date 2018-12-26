內地男由緬經泰運毒返湛江　檢近3公斤K仔被捕

廣東湛江海關日前在湛江機場進境旅檢渠道，查獲近3公斤、俗稱「K仔」的毒品氯胺酮，抓獲1名劉姓疑犯，是湛江海關首次在旅檢渠道查獲毒品走私入境案。據了解，該批毒品是供貨予黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。



旅檢關員在劉某的行李夾層中，查獲偽裝為箱包墊板的白色粉末狀物品6包，現場使用手持式監管物項識別儀進行初步檢測，包內的粉末狀物質均顯示為氯胺酮。經查，湖北籍的劉某受境外走私組織僱用，前往緬甸接收經過特殊包裝的6包「K仔」，再經泰國曼谷廊曼國際機場中轉，乘搭航機到湛江，擬經該機場口岸攜帶毒品入境。



今次是過去50天以來第7宗涉及泰北地區的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於打擊力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，把緬甸的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，據知上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加緊打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。近日又返回鄰近泰國地區匿藏。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/