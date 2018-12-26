鄭若驊搬龍門唔告梁振英　林卓廷或提司法覆核

前特首梁振英涉收取UGL共5000萬港元案，律政司沒尋求其他獨立法律意見便決定不提檢控。對於律政司司長鄭若驊今(26日)指若案件涉及律政司「同事」，才一貫會聘用外判大律師，立法會議員林卓廷強烈批評鄭「搬龍門」、「愈描愈黑」。



林卓廷指，律政司過往回應議員查詢該案時，並無提過只會在涉及「律政司同事」才會外判大律師尋求獨立法律意見。而湯顯明和曾蔭權案等都是交由外判大律師尋求獨立意見，但同為前高官的梁振英案，鄭則推翻多年來做法，又無合理解釋，令人覺得她「閉門造車」，為梁「度身訂做」不檢控的下台階。



至於鄭指有人將法律問題「政治化」，林認為對方只發出一頁聲明解釋不檢控梁決定，疑點重重，公眾有權提出合理質疑，鄭不交代反指他人「政治化」，顯示她「詞窮理屈」，惟有抹黑提出合理質疑的公眾。



林稱已去信立法會司法及法律事務委員會，要求大律師公會及廉政公署派員出席下次會議，與律政司一同討論梁振英案的檢控政策，亦爭取在特首答問大會提出質詢及發起抗議行動，若鄭無法全面合理解釋事件，他將協助提出司法覆核及不信任動議。



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