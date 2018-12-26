冬日美食節尾聲　市民「標尾會」冀買平貨

「全場最平呀，最後一日！」，「免費試食！係得呢間！」第16屆香港冬日美食節今日(26日)最後一日，不少市民趁最後一天展期，以「標尾會」戰術到場掃貨，人頭湧湧。有展商指今年人流較去年多，市民消費傾向謹慎，但銷情不俗，較往年多15%，明年計劃再參展及擴張舖位。有市民則稱花數千港元買海味雜貨過年。



主售鮑魚海味的榮豐環球總經理杭淼娟表示今年銷情較預期好，其中罐頭鮑魚最受歡迎，展期間公司又推優惠促銷，「客人會行完全場，格價才會買，所以推出試食價，等佢知道所買的鮑魚的水準。」杭指展期5天以來以本地客較多，「估計近新年，多人買冬菇鮑魚」。該店明年會再戰美食節，並由今年只租兩舖位增加一倍到4個。



場內熟食店競爭較大，商戶稱難突破重圍。丸和日式食品營運總監孫孟汝稱，主打貨鰻魚設10元試食，但銷情是近6年來最差，「可能今年經濟不好，貨鋪量少過去年兩成。」孫說其他熟食同行認同今年生意較往年遜色，較失望，今日更要降試食價到5元才能刺激客量。



市民劉婆婆說花費數千港元買鮑魚和藥材，認為物品較貴。黃小姐和陳小姐趁最後一日展期來掃貨，花逾2000港元買海味、紅酒和健康產品等，認為產品抵買，大手入定送禮年貨。