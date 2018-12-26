每日一片：隧道爭入線　城巴大戰貨車　側鏡遭撞飛

不少人都知道要在繁忙的紅磡海底隧道入線，是對駕駛者的考驗，除了技巧外，還有耐性。近日網上就流傳一段車cam片，片中一架城巴與貨車為了在隧道爭入線，互不相讓，最終城巴一塊側鏡變成犧牲品，慘被撞飛至隔鄰行車線。



事發於昨日（25）晚上8時15分，現場是紅磡海底隧道向香港方向，片段由城巴車廂內車cam所拍。片段開始，巴士剛駛過自動繳費處，旁邊一輛貨車則以頗高速向前駛，當兩車至隧道匯入線時，兩車都未見減速，貨車一邊打燈一邊切向左線，而一直在左線的城巴則似乎不甘被爬頭，繼續駛前，並響按提醒已駛得極為貼近的貨車，但仍無法阻擋貨車去勢，車尾應聲撞甩巴士右邊側鏡，並飛出10多米外隔鄰行車線。事發後貨車未有停車，一直向前駛，似未發覺意外發生。



網民看過片段後，雖然有人認為雙方都有錯，不過貨車就佔上風，有人更指摘車長罔顧安全，「係唔畀人過，攞嚟衰，咁就冇咗安全獎」、「睇地線，兩條都係匯合，巴士100%冇優先權」、「呢啲好勇鬥狠嘅司機唔適合揸巴士，完全無避免意外嘅想法，成車乘客人命畀佢為啖氣攞嚟博，超級不負責任。」