搜查線：聖誕節人人都去玩？呢啲人原來要返工...

一年一度聖誕節，昨日（25日）你如何慶祝？不少人都會選擇外出遊玩，又或與一班朋友派對狂歡，交換禮物。但在熱鬧背後，除了清潔工、紀律部隊、公共交通工具司機等工作外，其實亦有其他工種，在大時大節要默默付出，堅守工作崗位，盡力令社會「正常運作」。這群人究竟會怎樣過聖誕？看着別人開心過節，他們的心情又是如何？



「冇辦法。當係普通日子，即係當自己返平日囉。」聖誕節都要返工的阿宭無奈地說。未工作之前，阿宭在聖誕節都會去旅行和看煙花，亦會參加聖誕派對，成為食店侍應之後，這一切當然「冇佢份」，只能在聖誕過後，和同事舉辦派對補祝。不過，她卻認為聖誕節與平日沒有太大分別，而且工作是自己的選擇：「係唔公平㗎啦，節日當然想同朋友出去玩啦，不過你揀得呢行都知佢會帶畀你啲咩，入行時都已經知冇假。」



而入行7年，任職護士的柏慧則表示，平安夜通宵工作，昨日下班後便和男朋友去露營。她直言，皆因男朋友通常放「紅日」，但自己未必有得放，只好把握相處時間：「平時WhatsApp聯絡囉，冇㗎，咪大家夾時間，互相遷就。」她續指，有時候都會覺得傷心，眼看家人聚餐和朋友舉辦派對，但自己卻要工作，確會有些難受，而且她的工種，在節日時會特別忙碌，「聖誕節會喺病房同其他同事講『聖誕快樂』，但講完咪繼續做嘢囉。」她苦笑道：「個個都想朝九晚五放紅日㗎喇，但邊有咁多呢啲工。」



至於從事房屋管理兩年的張先生，對聖誕節冇假放不以為然，直言「預咗啦」，更反問「點解要放假？」他指出，房屋管理行業，可謂是年中無休，「啲客唔會理你係咪放假，有需要就會打電話搵你㗎啦！」回憶過去兩年的聖誕節，曾有「臨急抱佛腳」的客人，要透過他們公司訂房，又有客人遇上停電求助。他表示，有些合作公司在節日時會全員休假，「有時要搵佢哋幫手反而搵唔到，都冇辦法，我就多啲時間可以處理內部文件。」