棕地作業擬建多層式大廈　業界指構思幫唔到手

政府預告今年內或會完成棕地作業研究，以制訂政策和擬訂執行安排。消息指政府內部已完成相關研究，當局擬考慮興建多層式大廈，容納棕地作業。由於多層大廈租金較棕地貴，當局或考慮提供租金津貼等誘因，鼓勵作業者遷入大廈。有重型機械棕地作業者認為多層式大廈的構思「幫唔到手」，因大廈難容納大型機器；又批評政府在租金津貼方面沒有正式諮詢業界，「政府交代得唔清唔楚，令我哋相當擔心(前路)！」



有指政府已完成新界棕地作業研究，以及興建多層樓宇經營綜地作業的可行性研究，預料明年上半年公布結果。據了解，政府希望藉着興建多層式大廈，重整目前棕地作業分布零散的局面，其中當局擬於元朗南發展區中預留11公頃棕地興建多層大廈，容納區內棕地作業。當局同時擬考慮為不適合遷入大廈的棕地作業者，預留地方以重置作業。



重型機械棕地作業者江先生批評，多層式大廈不適用於大型機器的棕地作業，只適合如存貨等物流作業者。他直斥政府「不負責任」，「在津貼金額及時限等都冇講過，好多細節未明！」江又指就算政府預留地方重置棕地作業，亦擔心屆時用地太少，租期太短，「僧多粥少下結果一大班人(作業者)冇地方用！到時一係結業，一係自行另覓土地！」



發展局表示，規劃署及土木工程拓展署正致力完成「新界棕地使用及作業情況研究」，及以多層樓宇容納棕地作業的可行性研究，希望透過參考研究結果，明年提出建議供社會作更深入討論，以便制訂政策和擬訂執行安排。