新年金多寶下周四攪珠　頭獎彩金8000萬

新一年將至，大家當然想發個新年財！六合彩「新年金多寶」將於下周四(1月3日)進行攪珠，明日(27日)開始發售，頭獎一注獨中料可抱走高達8000萬港元獎金。想知究竟哪些號碼最旺、出現次數最多？即話你知！



在歷年6次的「新年金多寶」攪珠中，每次都攪出包含「8」嘅號碼，似乎「8」真是有其諧音「發」的意思。至於攪珠出現次數最多的號碼分別是「39」及「46」，在過去6年分別出現了3次，可謂是幸運號碼。此外，「雙雙對對」的號碼出場次數亦多，「11」、「22」、「33」或「44」在過去6年都有現身，當中「11」更在2016及2017年連續出現。



馬會提醒，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分，想發大財就要把握機會！



歷年新年金多寶攪珠結果

日期/攪珠結果

2018年1月2日：12、18、28、35、39、42，特別號碼36

2017年1月3日：4、11、22、29、37、46，特別號碼18

2016年1月2日：6、8、11、32、34、41，特別號碼47

2015年1月3日：8、15、31、35、42、44，特別號碼39

2014年1月2日：1、36、38、43、46、49，特別號碼21

2013年1月3日：17、25、32、33、46、48，特別號碼39

