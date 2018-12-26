網民熱話：聖誕節怪談？　梳化識搭巴士

說起搬屋，不少都想到電召貨車服務，但相信絕少人想到有人疑利用巴士搬運大型家具？有網民於平安夜(24日)晚上目擊一輛巴士車廂，竟橫放一張黑色3座位梳化，其長度橫跨行李架與車門。不少網民認為梳化尺寸極大絕不可能「上車」，質疑照片真偽。



「梳化上車」一事極離奇，網民紛紛「錯重點」，有人執着於運送過程上，表示梳化體積極龐大，不解是如何搬到車廂內，「點睇都係由後門直接登車，除咗呢個方法，我真係諗唔到點上車！」而梳化的「主人」亦惹來大家無限測猜，有人估計是車長在街上收集有用物資，準備搬到休息室使用；亦有網民笑指可能是車長要搬屋，所以「公器私用」。



惟有網民質疑照片的真偽，更不排除是「惡搞」照片，「大到冇可能上車，你話唔係P圖我都唔信啦！」有人改編廣告標言，「巴士公司字號老！搬屋、搬廠、搬寫字樓，梗係搵巴士啦！」嘲諷巴士公司變成搬屋公司。



網民有話說：



Ben KH Hui：幻覺...一定喺幻覺！



Kam Leung：巴士司機有問題，這樣都畀佢上車...



何兆兒：咁都得！點搬上去？？？



JU Man：我就真係有少少懷疑，究竟係咪P圖？



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