雪地暢快自駕遊　專家醒幾招安全要訣

香港警隊高層及藝人在聖誕假期自駕遊北海道遇車禍，有專家提供自駕遊特別是雪地自駕遊的小貼士，包括使用雪地用車胎、與前車保持較遠距離，及轉彎時謹記慢駛等。



香港汽車會會長李耀培提醒，市民出發到海外自駕遊前必須「做足功夫」，先在網上查好當地租車公司的地址，買保險不要貪便宜，應購買全面保障的保險。另一須留意是當地的天氣，李指天氣隨時變得惡劣，若在北海道等寒冷地區遇上落雨或落雪令路面結冰，必須使用雪地專用車胎，因胎紋較粗及有鐵鍊，雪地上行車較「穩陣」。



在下雪或路面結冰環境下駕車，駕駛者須與前車保持較遠距離，因煞車所需距離較一般路面長，轉彎時亦要慢駛。他又指外地景點之間距離可能達3、4小時車程，少駕長途車的港人若不習慣會容易累，建議市民自駕遊同行應有兩、三人可輪流駕駛。



李續稱，其他貼士包括出發前已掌握好當地一些油站、醫院的地址及電話熱線，租車應有GPS全球定位系統，日本租車通常會提供用作代表不同景點的數字，用來輸入GPS定位之用，其顯示的位置非常準確，免卻以文字輸入地點可能出現的誤差。