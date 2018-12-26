聖誕貪平網購移動浴室寶　170人畀錢冇貨收

今日(26日)是拆禮物日，惟逾170名港人不單無禮物收，更懷疑被騙走近30萬港元。有市民向東網報料，指社交網站Facebook一個專頁以538港元出售來自德國寶的移動浴室寶，較官方售價1080港元平近一半，多人不虞有詐，遂過數留貨，豈料涉事的商戶收款後即人間蒸發，更將該專頁關閉。部分買家已向多個警區報案，冀警方盡快將疑犯繩之於法，以還他們一個公道。



林太今年欲送贈移動浴室寶給家中長者，作為聖誕禮物。她無意間在fb一個名為「Swimsky」的專頁看見宣傳推廣，指每部移動浴室寶僅售538港元，且包送貨至速遞商的自取點，較官方售價便宜近一半，截止訂購日期為上周五(21日)。她查看該專頁已成立2年，一直鮮有消費者投訴貨不對辦及收不到貨，加上商家指明要收款才會留貨，便放下戒心過數。



上周五，林太透過WhatsApp聯絡賣家，對方指各買家最快本周日(23日)發貨、前日(24日)取貨，或最遲可在今日提取。不過，賣家在前日卻關閉該專頁，且人間蒸發，眾買家始知受騙，在社交網站成立苦主群組，短時間內集合逾170人，部分人更一次過購買8部移動浴室寶，估計所有買家共訂購約500部、涉款近30萬港元。林太指，部分人已到上水、元朗、大埔及觀塘等多區警署報案。



警方回覆指，元朗警署、上水警署今日共接獲10名市民報案，指早前透過社交平台購買電器，其後未能收到貨品，亦未能聯絡賣家，懷疑受騙，涉及的金額總數約7300港元，案件列作「以欺騙手段取得財產」，分別由相關警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。