鄭若驊擅改徵詢法律意見標準　學者轟隻手遮天

律政司司長鄭若驊愈解愈亂，涉擅改尋求獨立法律意見的準則，稱律政司按照一貫做法，除案件涉及律政司同事才會外判，引起各界嘩然。港大法律學院首席講師張達明批評，鄭若驊的言論與事實不符，明顯偏離過往一貫做法，因過往律政司處理多宗涉及高官的案件，包括前財政司司長梁錦松涉偷步買車、前特首曾蔭權瀆職案等，律政司均有徵詢獨立法律意見。



大律師公會執委沈士文認為，鄭若驊最新說法非律政司既有政策，因為根據律政司早年向立法會提交的文件，律政司尋求外間法律意見的理由之一，是避免可能給人偏袒觀感，或出現利益衝突問題，故理應適用於今次UGL案。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強狠批，鄭若驊「隻手遮天，特區無法無天」，尤其是律政司多次放生壹傳媒黎智英，對於黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案，拖足一年半仍然「唔交代、唔告」，反映鄭若驊心中是「有畏有懼」，令到法治變人治，本港法治核心價值盪然無存。



根據律政司於2015年中回覆議員書面問題，當時指律政司在多個情況下會把案件外判，其中一個情況是「為求審慎起見，認為適宜尋求獨立外間大律師提供法律意見或服務，以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」，鄭若驊今午會見傳媒時，隻字不提公眾觀感的問題。



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