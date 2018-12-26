欽州與通州街交界政府地皮　擬建200組合屋

消息指港府擬推出首塊政府地皮，於深水埗興建組合屋作過渡性房屋。有立法會議員指若消息屬實會支持，但批評政府推動過渡性房屋供應方面「不夠主動」，建議主動整理出可供發展過渡單位的潛力用地清單，例如一些即將租約期滿的臨時停車場及倉庫短期租約用地，供公眾參考。



立法會議員鄭泳舜早前向政府建議在深水埗欽州街西與通州街交界，目前由地政總署使用的一幅佔地約5萬呎的臨時用地，改建為提供逾200個單位的組合屋。據了解，政府擬於上述用地興建六層高的過渡性房屋，提供250個至270個單位，相關單位或由社聯負責興建。計劃下月或交予深水埗區議會作討論，若獲得支持，最快明年9月動工，2020年入伙。



鄭表示樂見其成，強調仍要等待當局確認及進一步公布細節。他認為政府應更主動搵地發展過渡性房屋，同時應該為負責興建及營運的民間團體提供經濟援助，促請當局盡快成立過渡性房屋的專屬基金，長遠扶助此類房屋發展。



社聯業務總監黃健偉表示，機構致力推動過渡性房屋，若有合適的土地作發展，不論該土地屬於政府或私人地產商，社聯都有興趣參與。