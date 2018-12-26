毓民特區：律政司長徇私枉法　禮崩樂壞香港沉淪

律政司未有尋求外判法律意見下，決定不檢控前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL共5000萬港元的案件惹起爭議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民，炮轟律政司司長鄭若驊以放假為由，未有立刻向公眾及到立法會解釋不檢控決定，形容她的行徑羞辱立法機關。黃又指，鄭若驊放生刑恐東方報業集團(東方)男記者的壹傳媒黎智英及不告梁振英，揶揄鄭鍾情名字中有「英」字的人，又指鄭的民望「墊司底」，政府卻不將她辭退，黃直斥「唔通要等天收呢啲人(鄭若驊)？」大嘆鄭徇私枉法，令社會禮崩樂壞。



黃毓民指律政司以一紙簡短聲明交代不檢控梁振英UGL案，引來輿論嘩然，原因是聲明簡短且沒有諮詢外判獨立法律意見，故作為律政司司長的鄭若驊理應出來解釋清楚。不過，鄭卻以放假為由拒絕出席立法會司法及法律事務委員會，黃直斥離譜，指摘她一副「已出咗聲明，我冇補充」的官腔是十分無恥，指社會正正是對聲明有所質疑，而質詢官員是立法會議員的職責，炮轟鄭的態度是「藐視、漠視，甚至係羞辱立法機關」。



黃又揶揄鄭若驊對姓名中有「英」字的人似乎情有獨鍾，如今次不告梁振英，而黎智英在去年六四集會上公然以粗口辱罵在場正常採訪的東方記者，以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗口出言恐嚇，至今律政司仍一直拖延不作檢控。黃指出，前財政司司長梁錦松早年涉偷步買車，當年律政司發出17頁聲明解釋為何不檢控梁錦松，當中亦已徵詢獨立法律意見，並由刑事檢控專員親自解釋，反觀今日鄭語焉不詳、含糊其詞，可見香港法治嚴重倒退。



鄭若驊在近日多個民意調查中，評分是三位司長中最低，黃毓民指鄭「墊司底」反映港人眼睛雪亮，惟市民卻「奈佢唔何」，因為無法辭退她。黃表示，鄭一副「好官我自為之」的態度，但香港法治已被她破壞得蕩然無存，小市民只能無助地感到憤怒，令黃不禁大嘆「唔通要等天收呢啲人(鄭若驊)？」



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