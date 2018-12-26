大橋高鐵有新鮮感　首11月內地團不升反跌

2018年即將完結，今年雖有港珠澳大橋及高鐵香港段兩大交通基建相繼落成，惟內地入境團首11個月卻不升反跌，總結1至11月，內地入境團按年下跌了6.7%，期內只有逾6.3萬個團來港旅遊。香港旅遊業界人士解釋，內地入境團減少赴港，與鄰近地區競爭大、個人遊出行模式興起有關，而且，香港已非內地跟團出遊者的首選目的地，幸而剛落成的兩大基建對內地旅客頗有新鮮感，預計12月的内地訪港團會向好。



根據香港旅遊業議會公布的最新統計，上月内地入境團登記數字為1萬多團，較去年同月的8500多團升17%，上月内地入境團旅客人數更突破32萬人，按年急升32%。不過，綜合1至11月，内地訪港團卻維持下跌，今年首11月，内地入境團登記數字為6.3萬多團，較去年的6.8萬團下跌了6.7%，至於内地入境團旅客人數則為182萬，按年亦跌2%。



香港旅遊業促進會總幹事崔定邦指出，香港周邊地區的旅遊競爭大、個人遊盛行，且内地人出遊選擇增加，以致内地團減少來港，回顧過去3年，團隊旅遊一直走下坡，並已連續3年下跌。近年香港旅行團不斷轉型吸客，有超過一半的旅行團爲内地的商務會議團及獎賞旅遊，希望憑此轉型提升香港旅遊吸引力。



崔又指，港珠澳大橋開通有助拉高内地入境團數字，惟相關數字並未反映真實情況，有無牌團沒有向旅議會登記。他強調，香港兩大新基建對内地人有一定吸引力，預料本月内地入境旅客數字將破紀錄，「内地人仍然看高香港一線，香港仍有自己的魅力所在」。



旅遊界立法會議員姚思榮則稱，内地自去年底起打擊零團費旅行團，赴港團由去年每天最高峰的300至500團，跌至目前僅有100至200團。展望將來，受惠於「一橋一鐵」開通，12月訪港團數字會反升，業界亦看好今年内地團的入境數字。姚又強調，近2、3年來興起商務旅遊來港，相信内地商務旅行團將是香港新興的客群。