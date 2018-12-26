政Whats噏：零團費拖累　象哥購物城吸大橋客泡湯

由進出口界立法會議員黃定光(象哥)牽頭成立、籌備近3年嘅元朗新田購物城一直人流疏落，購物城所在的臨時用地，今年9月獲城市規劃委員會「續命」3年，不知是福是禍。不過，象哥就滿腹救亡大計，早前港珠澳大橋通車旅客逼爆東涌，佢打算將旅客分流到新田購物城，一方面紓緩東涌人滿之患，一方面為購物城帶來人流消費，可謂一家便宜兩家着，但點知計劃泡湯收場。



新田購物城今年2月初開始試業，但試業半年多啲，購物城所在嘅臨時用地期限就屆滿，亦因為咁令到購物城租戶都持觀望態度，開業商舖數量不似預期。城規會9月終批准購物城續期3年，依家已有八成商舖有租戶承租，象哥亦開始佢嘅救亡大計。話說港珠澳大橋10月下旬通車，鄰近大橋嘅東涌隨即被大橋過境旅客逼爆，與象哥同屬民建聯嘅雙料議員、身兼離島區議員嘅立法會議員周浩鼎都愁爆，於是兩人就計劃將大橋旅客分流至新田購物城同其他旅遊區。



象哥原訂計劃安排旅遊巴喺港珠澳大橋香港口岸禁區，以及大橋往東涌嘅巴士站接送旅客到新田購物城，但好可惜呢個「救鼎兼自救」嘅方案已經胎死腹中。由於近年興起零團費旅遊，導遊會向商戶要求按遊客人頭收費。象哥透露最近搵過旅遊業界幫手介紹旅行社，惟導遊就開價收取每人約30港元「人頭費」，如果以一架可乘載40多人嘅旅遊巴計算，計埋租車及聘請司機嘅費用，每架旅遊巴接載旅客至購物城嘅成本就要2000至3000港元，成本高昂，象哥坦言「搞唔掂」。



象哥又話，佢哋考慮嘅亦都唔止成本，如果安排旅遊巴去港珠澳大橋香港口岸禁區接載旅客，就要申請禁區紙，而禁區泊車位亦都難以安排，種種因素都增加咗呢個計劃嘅難度，加上旅客逼爆東涌問題已經開始緩和，所以計劃都要擺埋一邊。雖然係咁，象哥都要繼續諗計吸客，而佢亦都繼續與業界及建制派政黨嘅區議員溝通，商量係咪可以安排一啲類似本地一日遊嘅活動，帶團到新田購物城消費。為咗振興購物城，唔知象哥可以去到幾盡呢？